ارتفاع مؤشر الانتهاكات ضد الصحفيين بالعراق.. تقرير سنوي لعام 2022

2022/12/26 | 13:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدرت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، اليوم الاثنين، تقريرها السنوي الخاص برصد الانتهاكات التي طالت الصحفيين والصحفيات للفترة من من 1/1/2022- 31-12/2022.وبحسب التقرير، وتلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، سجلت الجمعية 6 انتهاكات، بالاضافة الى 60 حالة اعتقال واحتجاز، وحالتان تهديد بالقتل، فضلا عن 12 حالة بين اقتحام ومداهمة وهجوم مسلح، كما دونت 9 اصابات و254 حالة بين اعتداء بالضرب ومنع وعرقلة التغطية.واضاف التقرير، أن الجمعية سجلت رفع 9 دعاوى قضائية واحكام صادرة ومذكرات القاء قبض بحق الصحفيين والصحفيات، بالاضافة الى اغلاق قناة واحدة وتسريح العاملين، كما وسجلت 28 كتابا رسميا للتقييد.واكدت الجمعية في مستهل تقريرها، أن "السلطات والجهات السياسية والمسلحة النافذة تواصل الخروقات الدستورية الفاضحة في العراق، إذ وثقنا 380 حالة انتهاك صريحة تنافي المادة 38 من الدستور"، مشيرة الى أنه "ادى عدم الاكتراث الحكومي هذا الى ارتفاع حالات الانتهاكات قياسا بالعام الماضي".كما اشرت الجمعية في تقريرها، "مواصلة منطقة اقليم كردستان تسجيلها الانتهاكات الاخطر على مستوى العراق هذا العام، واستمرار سجن الصحفيين بتهم التجسس وتخريب النظام او التآمر على حكومة الاقليم".وبحسب التقرير، لم تخلو جميع المحافظات من تسجيل الانتهاكات، حيث حلت بغداد بالمرتبة الاولى بتسجيلها 80 حالة انتهاك، واربيل ثانيا بتسجيلها 73 حالة، والبصرة ثالثا بتسجيلها 35 حالةن فيما حلت كركوك رابعا بـ 33 حالة، والموصل 30، وتشاركت السليمانية وكربلاء بتسجيل 27 حالة لكل منهما، فيما جاءت النجف بـ 17 حالة، ودهوك 18، وبابل 15، وذي قار 9 حالات، وميسان 5 حالات، والديوانية 4 حالات.كما شهدت ديالى والمثنى حالتي انتهاك، وسجلت حالة واحدة في كل من الانبار وصلاح الدين وواسط.

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