مالية كردستان تكشف موعد وصول مبلغ الـ 400 مليار دينار إلى الإقليم

2022/12/26 | 13:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- اربيل

كشف عضو اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان صباح حسن، اليوم الاثنين، موعد وصول مبلغ الـ 400 مليار إلى الإقليم.

وقال حسن لـ (بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وافق مجددا على إرسال مبلغ 400 مليار دينار إلى الإقليم، فيما وجه الجهات المعنية بتنفيذ الاتفاقات المبرمة مع الإقليم".

وأشار الى أن "هناك إجراءات إدارية وفنية، ليتم بعدها إرسال المبلغ"، مبيناً أنه "من المؤمل أن يتم إرسال المبالغ نهاية الأسبوع الحالي أو بعد عطلة رأس السنة كحد اقصى".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صرف وزارة المالية مبلغاً قدره 400 مليار دينار، لتسديد مستحقات إقليم كردستان، على أن تتمّ تسوية المبلغ بعد إكمال تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي للبيانات المتعلقة بالإيرادات النفطية وغير النفطية، بالتنسيق بينه وبين ديوان الرقابة المالية في الإقليم، وإكمال وزارة النفط الاتحادية احتساب الإيرادات النفطية بالتنسيق مع وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق.

تحرير: أ.ق

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