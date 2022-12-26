المثنى تعطل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء

2022/12/26 | 13:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - المثنى

قررت محافظة المثنى، اليوم الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء، بمناسبة استشهاد فاطمة الزهراء (ع).

وذكر بيان للمحافظة، تلقته (بغداد اليوم)، أن "محافظ المثنى أحمد منفي جودة قرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء الموافق ٢٧/١٢/٢٠٢٢ بمناسبة ذكرى استشهاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (ع)".

وتابع، أنه "يستثنى من ذلك المصارف و أقسام الحسابات من الدوائر الحكومية لغرض إكمال صرف الرواتب".

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