الداخلية تعلن موعد التحاق الدورة 53 ضباط عالية

2022/12/26 | 13:36 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، موعد التحاق الدورة (53) ضباط عالية.

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