الديوانية.. اعتقال 4 متهمين بتجارة وتعاطي المواد المخدرة

2022/12/26 | 13:36 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الاثنين، القاء القبض على 4 متهمين بتجارة وتعاطي المواد المخدرة في الديوانية.

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