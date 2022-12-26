2022/12/26 | 13:36 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنروّت صحيفة مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، تفاصيل جريمة قتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخر على يد شاب في محافظة واسط.

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