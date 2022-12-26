التجارة تعلن تصفير مستحقات الفلاحين من الحنطة وتتوقع موسم حصاد جيد

2022/12/26 | 13:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، اتخاذ إجراءات لتشجيع الفلاحين على إنتاج المحاصيل الستراتيجية، وفيما أحصت كميات الحنطة الواردة من الفلاحين، أكدت تسليمهم جميعاً مستحقاتهم المالية.

وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب في الوزارة، حيدر نوري، في حديث لوكالة الأنباء العراقية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة اتخذت إجراءات عدة لتشجيع الفلاحين على تقديم المحاصيل الستراتيجية منها زيادة دعم الفلاحين، إذ إن مبلغ الدعم ارتفع من 530 ألفاً إلى 850 ألف دينار، فضلاً عن تسليم مستحقات الفلاحين بعد 3 أيام من تسليمهم الحنطة".

وأوضح نوري، أن "توقعات الوزارة كانت الوصول إلى مليون ونصف المليون طن من الحنطة، إلا أن الكمية الواردة بلغت مليونين و200 ألف، وبذلك توفرت لدى الوزارة حصة شهرين".

وأكد أنه "لا يوجد فلاح لم يتسلم مستحقاته"، مشيراً إلى "أهمية تسلم الفلاحين المبالغ أولاً بأول، وتشجيعهم على الزراعة وزيادة الانتاج".

ولفت إلى أن "هناك دعماً حكومياً للفلاح وتوقعات بأن يكون الموسم الحالي جيداً"، مبيناً أن "الوزارة ترصد تساقط الأمطار خاصة في المحافظات التي تعتمد عليها بشكل كبير مثل الموصل، إذ يتم تسلم مليون طن منها في حال وجود أمطار، و100 ألف طن في ظل عدم تساقط الأمطار".

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