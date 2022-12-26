إيران: أصدقاؤنا العراقيون بذلوا جهوداً بالمحادثات بين طهران والرياض ونثق بهم

2022/12/26 | 13:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية “ناصر كنعاني” حضور إيران الفاعل في قمة “بغداد 2” مؤشر ا على دور إيران المهم في المنطقة

وقال كنعاني عن محادثات بلاده مع السعودية: لحسن الحظ، يبدو أن البلدين متفقان على نهج بناء، وعقدت خمس جولات من الحوار بينهما في بغداد.

وأضاف أن “أصدقاءنا بذلوا جهودا جيدة في هذا الصدد وإيران والسعودية تثقان بالجانب العراقي مضيفا أننا نرحب بجهود هذا البلد لإجراء المحادثات بين إيران والسعودية.

وتابع قائلا: “جرت محادثات جيدة بين وزيري خارجية إيران والسعودية، ونرحب بتصريحات وزير الخارجية السعودي ونأمل باستئناف المحادثات”.

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