2022/12/26 | 13:45 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: maFZlhEOtX4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. غفران محسن ضيفة برنامج يوم جديد حول تغير مفهوم الدراسة المتعارف عليه وتعليم الاطفال عن طريق اللعب !) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. غفران محسن ضيفة برنامج يوم جديد حول تغير مفهوم الدراسة المتعارف عليه وتعليم الاطفال عن طريق اللعب !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).