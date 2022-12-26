2022/12/26 | 13:45 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pYPMZT91Lkg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مع ام ضد !؟ انشاء مطار دولي جديد في العاصمة بغداد وتخصيص اموال في موازنة ٢٠٢٣ له .) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مع ام ضد !؟ انشاء مطار دولي جديد في العاصمة بغداد وتخصيص اموال في موازنة ٢٠٢٣ له .) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).