عملة أُردنية جديدة تُطرح بالأسواق

2022/12/26 | 13:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأ البنك المركزي الأردني طرح الإصدار الخامس من النقد الأردني في التداول بنفس فئات الإصدار الحالية (50 ديناراً، 20 ديناراً، 10 دنانير، 5 دنانير، وفئة الدينار).

وطرح البنك الشكل الجديد لفئة الدينار (دينار واحد) في التداول، الاثنين، ليصار بعد ذلك إلى طرح فئات أخرى ضمن مواعيد سيتم الإعلان عنها وقت طرح كل فئة بالتدريج وفق ما نشرت قناة «المملكة».

وقال البنك في بيان: إنه سيتم طرح فئات الإصدار الجديد (الإصدار الخامس) في التداول تدريجياً جنباً إلى جنب مع فئات الإصدار الحالي للأوراق النقدية التي تتزين بصور الملوك الهاشميين كما هي في الإصدار الرابع.وأكد أن الإصدار الجديد يتضمن أحدث العلامات الأمنية المستخدمة في عالم صناعة النقد، إضافة إلى تحسين جودة أوراق النقد المتاحة للتداول وإطالة عمرها، نظراً لمرور نحو 20 عاماً على طرح الإصدار الرابع من النقد الأردني في التداول وظهور الحاجة إلى تعزيز العلامات الأمنية والمواصفات الفنية للورقة النقدية.

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