2022/12/26 | 13:50 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OSpSeXeg6sI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بأجواء مبهجة مسيحيو العراق يزينون الكنائس والمنازل) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بأجواء مبهجة مسيحيو العراق يزينون الكنائس والمنازل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).