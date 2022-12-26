2022/12/26 | 14:26 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهـة تضبـط 4 مسـؤولين في زراعـة صـلاح الــدين لتنظيمهم عقوداً زراعية وهمية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/26 | 14:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهـة تضبـط 4 مسـؤولين في زراعـة صـلاح الــدين لتنظيمهم عقوداً زراعية وهمية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهـة تضبـط 4 مسـؤولين في زراعـة صـلاح الــدين لتنظيمهم عقوداً زراعية وهمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).