2022/12/26 | 14:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني يفتتح مدرسة الذهب الأسود ويعلن افتتاح 64 مدرسة في عموم البصرة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يعلن افتتاح 64 مدرسة في البصرة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يعلن افتتاح 64 مدرسة في البصرة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يعلن افتتاح 64 مدرسة في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).