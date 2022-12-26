مكافحة الارهاب يعلن القبض على عنصرين بارزين بداعش في اربيل

2022/12/26 | 14:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

يواصلُ جهازُ مكافحةِ الإرهاب وبالتنسيق العالي مع المديرية العامة لمكافحة الإرهاب اربيل عملياته النوعية لملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية اذ تمكنَ من إلقاء القبض على عناصر بارزة في ولايتي شمال بغداد و ولاية الانبار وهم كل من :(هـ د م ) المكنى ابو احمد الجميلي يعمل (امني قاطع).(ع ر م ) المكنى ابو حسين المرعاوي يعمل (امير عسكري) لمنطقة الحوز قاطع جزيرة الرمادي.إن جهاز مكافحة الارهاب مستمر بعملياته بتعقب فلول هذه العصابات الارهابية في كل شبرٍ من ارض عراقنا الحبيب.

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