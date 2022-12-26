سعر صرف الدولار يكسر حاجز 157 الف مقابل الدينار العراقي

2022/12/26 | 14:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار امام الدينار، ظهر اليوم الاثنين، قفزةً غير مسبوقة في الاسواق المحلية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين سجلتا ظهر اليوم 156000 دينار عراقي مقابل 100 دولار".

وأضاف أن "اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد سجلت ارتفاعا كبيرا حيث بلغ سعر البيع 157750 دينارا، بينما بلغت اسعار الشراء 156000 دينارا لكل 100 دولار".

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