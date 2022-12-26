2022/12/26 | 14:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

قررت محافظة النجف الأشرف، اليوم الإثنين، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء.

وبحسب وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم) فأن "محافظة النجف قررت تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء، بمناسبة استشهاد فاطمة الزهراء (ع)".

تحرير: ر.



ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجف تقرر تعطيل الدوام الرسمي غداً (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجف تقرر تعطيل الدوام الرسمي غداً (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).