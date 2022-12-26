القبض على 50 مطلوباً في ديالى

2022/12/26 | 14:30 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمناعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الاثنين، اعتقال 50 مطلوباً في مناطق متفرقة بالمحافظة.

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