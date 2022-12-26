هبوط جماعي لبورصات الخليج في التعاملات المبكرة

2022/12/26 | 14:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

تراجعت أغلب البورصات الخليجية في التعاملات المبكرة يوم الاثنين مع تواضع أحجام التداول في غياب المستثمرين الأجانب بسبب عطلة عيد الميلاد.

وهبط المؤشر السعودي 0.1 بالمئة مع نزول سهمي رتال للتطوير العمراني 0.6 بالمئة والبنك الأهلي السعودي 1.1 بالمئة.

لكنه سهم شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (TADAWUL:2290) ارتفع 0.8 بالمئة بعدما اقترحت الشركة توزيع أرباح نصف سنوية بقيمة 1.25 ريال.

وتراجع مؤشر أبوظبي 0.5 بالمئة مواصلا خسائره للجلسة الرابعة على التوالي مع هبوط سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 1.6 بالمئة.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق القطرية 0.9 بالمئة مع هبوط معظم الأسهم المدرجة بما في ذلك سهم مصرف قطر الإسلامي الذي انخفض 1.5 بالمئة.

لكن المؤشر الرئيسي في دبي ارتفع 0.5 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم بنك دبي الإسلامي (DFM:DISB) 1.3 بالمئة.

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