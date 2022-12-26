زار مرقد الإمام الحسين (ع).. ممثل المرجع السيستاني يلتقي وفداً طلابياً من اميركا واوروبا (صور)

2022/12/26 | 14:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوصى ممثل المرجعية الدينية العليا،

الاثنين، وفد من الطلبة الأجانب من دول

اميركا وأوروبا زار مرقد الامام الحسين

(عليه السلام) بالجد والاجتهاد والتفوق

العلمي والالتزام بالأخلاق والسلوك

الحضاري وعكس السم

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