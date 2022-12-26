إيران تلمّح لجولة مفاوضات سادسة مع السعودية في بغداد

2022/12/26 | 14:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية

الإيرانية ناصر كنعاني، الاثنين، أن

"هناك أرضية متوفرة لعقد جولة سادسة من

المفاوضات مع السعودية"، داعيا دول

المنطقة للتنبه من التهديدات

الإسرائيلية المتزايدة.

وفي مؤتم

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