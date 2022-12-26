وصول احدث الاجهزة الطبية لمستشفى علاج الاورام السرطانية في البصرة والعتبة الحسينية تحدد موعد افتتاحها

2022/12/26 | 14:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت العتبة الحسينية المقدسة عن وصول

كافة المستلزمات و الأجهزة الطبية

التابعة لمستشفى علاج الأورام في

محافظة البصرة موضحة ان افتتاح

المستشفى سيكون خلال العام المقبل.

وقالت رئيس هيئة الصحة والتعليم

ال

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