2022/12/26 | 14:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيام المتهمين بتنظيم عقود زراعية وهمية، والتلاعب بمساحات العقود الزراعية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صلاح الدين.. ضبط أربعة مسؤولين نظموا عقود زراعية وهمية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صلاح الدين.. ضبط أربعة مسؤولين نظموا عقود زراعية وهمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).