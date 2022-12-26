إيران توضح موقفها من استئناف المحادثات مع السعودية

2022/12/26 | 15:01 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن الرياض وطهران متفقتان على مواصلة المحادثات بينهما ويمكنهما عقد جولة جديدة في بغداد.

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