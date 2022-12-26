الدولار يواصل سحق الدينار وسعر الصرف يسجل رقماً قياسياً

2022/12/26 | 15:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسعار صرف الدولار امام الدينار،

ظهر اليوم الاثنين، قفزةً غير مسبوقة في

الاسواق المحلية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة نون الخبرية، إن

"بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين

سجلتا ظهر اليوم 15700

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