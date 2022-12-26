بالارقام.. إيرادات العراق من صادرات النفط لشهر تشرين الثاني 2022

2022/12/26 | 15:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط، اليوم الاثنين،

الاحصائية النهائية للصادرات النفطية

لشهر تشرين الثاني الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أنه "بحسب الاحصائية النهائية

الصادرة من شركة تسويق النفط

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