2022/12/26 | 15:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محافظة النجف الأشرف، تعطيل

الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء.

وبحسب وثيقة صادر من محافظ النجف ماجد

الوائلي، فإنه "تقرر تعطيل الدوام

الرسمي يوم غد الثلاثاء بمناسبة

استشهاد سيدة نساء العالمين فاطمة

ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).