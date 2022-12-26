2022/12/26 | 15:45 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FBrxPV1PSJo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الدولار يتصاعد والبنك المركزي يخفق في السيطرة على سعر الصرف) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الدولار يتصاعد والبنك المركزي يخفق في السيطرة على سعر الصرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).