الإعلام والاتصالات توجه دعوة للمؤسسات الإعلامية بشأن تغطية

2022/12/26 | 15:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعت هيئة الإعلام والاتصالات، المؤسسات الإعلامية كافة لتخصيص مساحات زمنية مميزة ضمن خططها البرامجية لتغطية حدث بطولة خليجي 25 في البصرة.وبحسب وثيقة صادرة عن الهيئة، بتاريخ 22 كانون الاول الجاري، وتلقتها (بغداد اليوم)، "تدعوكم هيئتنا الى تخصيص مساحات زمنية مميزة ضمن خططكم البرامجية لتغطية هذا الحدث الرياضي المهم ونقل صورة مشرفة عن العراق وشعبه والتي ستسهم في تقريب مجتمعاتنا العربية بما يعود بالفائدة على الجميع وفي مختلف المجالات الحياتية".

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، عن منح التسهيلات وبصورة عاجلة لاستخدام الترددات اللازمة لتشغيل تقنيات "إنترنت الأشياء” الـ IoT في ملاعب خليجي 25 المزمع اقامته في محافظة البصرة.

وذكر المكتب الإعلامي للهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "هيئة الإعلام والاتصالات أعلنت عن منح التسهيلات اللازمة وبصورة عاجلة لاستخدام الترددات اللازمة لتشغيل تقنيات "إنترنت الأشياء” الـ IoT في ملاعب خليجي 25 المزمع اقامته في محافظة البصرة".

وأضاف أنه "سيكون بمقدور وزارة الشباب والرياضة استخدام الترددات اللاسلكية الواقعة ضمن حزمة ISM band في الملاعب الرئيسة بمحافظة البصرة حيث ستستضيف مونديال خليجي بنسخته الـ 25".

وأشار البيان الى أنه "من المؤمل أن يجري الاستفادة من هذه الترددات بحسب معايير الاتحاد الدولي للاتصالات في تقنيات “إنترنت الأشياء” وتبادل البيانات بصورة استثنائية داخل الملاعب عبر أجهزة متعددة في حفل افتتاح خليجي 25".

وأكد أن "هيئة الاعلام والاتصالات قامت بنصب عشرات الأبراج المتحركة والخلايا الذكية في إطار تطوير البنى التحتية لمنظومة الاتصالات استعداداً لاستقبال الجماهير التي ستصل محافظة البصرة خلال إقامة مباريات كأس خليجي 25".

تحرير: أ.ف

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