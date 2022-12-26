2022/12/26 | 15:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أكد وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الاثنين، على أن الوزارة تسعى لرفع لطاقة الإنتاجية لحقل الرميلة لمليون و700 الف برميل يومياً.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة النفط في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "الوزارة حريصة على متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية لإدامة وزيادة الإنتاج وعمليات التطوير الجارية حاليا في الحقل لمساهمته المضطردة في الإنتاج الوطني".

وأضاف أن "حقل الرميلة يعد من أكبر الحقول النفطية المنتجة في العراق"، متابعا "يبلغ انتاج الحقل الحالي مليون و400 الف برميل باليوم ونخطط لزيادة ورفع الطاقة الإنتاجية للحقل الى معدل مليون و700 الف برميل باليوم خلال الفترة المقبلة".

وأكمل أنه "نعمل على استثمار جميع الكميات المنتجة من الغاز المصاحب من حقل الرميلة، بتعاون وتظافر جهود شركات نفط البصرة، غاز الجنوب وغاز البصرة".



موضحا أن "محطة كبس الغاز ومحطة عزل الغاز والمحطة المركزية والجنوبية، تدار وفق احدث التقنيات والبرامج الالكترونية.

وأكد الوزير أن "استقرار الإنتاج من 10 آبار حدودية محطة الرطكة، وهناك خطط واعدة لتطويره"، لافتا الى أنه "تم التأكيد على شركة (BP) بتطوير الملاكات الوطنية وفق احدث البرامج التدريبية لتمكينهم من إدارة الحقل".

وبين الوزير أنه "تم التوجيه بزيادة التخصيصات المالية لدعم تطوير مشاريع الخدمات الاجتماعية لمواطني القرى والمدن القريبة والمحيطة بالحقل، والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والبنى التحتية".

وأشار البيان الى أن "مدير عام شركة نفط البصرة باسم عبد الكريم، ومدير عام شركة غاز الجنوب حمزة عبد الباقي، ومدير شركة (BP) في العراق وعدد من مدراء الهيئات والمسؤولين في الشركات النفطية والمكتب الإعلامي رافقوا وزير النفط في جولته داخل حقل الرميلة النفطي".

تحرير: ر.



ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط: نسعى لرفع الطاقة الإنتاجية لحقل الرميلة لمليون و700 الف برميل يومياً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط: نسعى لرفع الطاقة الإنتاجية لحقل الرميلة لمليون و700 الف برميل يومياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).