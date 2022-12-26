الموقف الوبائي للعراق.. 40 اصابة بكورونا يوميا

2022/12/26 | 16:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الموقف الأسبوعي لجائحة كورونا، فيما تظهر الاحصائية انه يتم تسجيل 40 اصابة يوميا.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته “يس عراق”، إنها “سجلت 283 إصابة بفيروس كورونا، ولم تسجل أية حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين من المرض 418 حالات”.

وأضافت، أن “عدد متلقي اللقاح المضاد لكورونا خلال الاسبوع الماضي بلغ 8569 شخصا”.

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