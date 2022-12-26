محافظة عراقية جديدة تعطل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء

2022/12/26 | 16:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت محافظة المثنى، اليوم الاثنين،

تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء،

بمناسبة استشهاد السيدة فاطمة الزهراء

(ع).

وذكر بيان للمحافظة، تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "محافظ المثنى أحمد منفي

جودة قرر تعط

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