جهاز مكافحة الارهاب يعلن القبض على عنصرين بارزين بداعش في اربيل

2022/12/26 | 16:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن جهاز مكافحة الارهاب، اليوم

الاثنين، القبض على عنصرين بارزين

بداعش في اربيل .

وذكر بيان للجهاز، تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "يواصلُ وبالتنسيق العالي

مع المديرية العامة لمكافحة الإرهاب

اربيل عمليا

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