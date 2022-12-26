من هم أكثر 5 رابحين من البورصات في عام 2022

2022/12/26 | 16:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت مجلة “فوربس”، بأن أثرى أثرياء العالم شهدوا عاما متقلبا في 2022، إذ خسرت الثروة المجمعة لهم أكثر من 1.9 تريليون دولار، مع تراجع الأسهم نتيجة ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو.

لكن ثمة خمسة رابحين، أتى جميعهم من آسيا، خالفوا التوجهات في عام 2022، إذ تبلغ ثرواتهم مجتمعة أكثر من 200 مليار دولار، بزيادة 93 مليار دولار عن بداية العام.



وهم :

1.



غوتام أداني – الهند

صافي الثروة: 133.9 مليار دولار.مكاسب 2022: قرابة 55.1 مليار دولار.

يعد أداني أكبر الرابحين بالدولار حتى الآن هذا العام، إذ زادت ثروته بمقدار 55 مليار دولار، بما يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف الزيادة في ثروة الرابح الأكبر التالي على القائمة.

2.



لو توك كوونغ – إندونيسيا

صافي الثروة: 18.6 مليار دولار.مكاسب 2022: نحو 16 مليار دولار.

تحدى لو، المعروف باسم ملك الفحم في إندونيسيا، التوقعات في قطاع يراه الكثيرون يلفظ أنفاسه الأخيرة، إذ تضاعف سعر سهم شركته المدرجة في مجال تعدين الفحم Bayan Resources، ثلاث مرات في عام 2022، مدعوما بزيادة الطلب على الفحم في أعقاب الأزمة الأوكرانية.

3.



كولين زينغ هوانغ – الصين

صافي الثروة: 31.6 مليار دولار.مكاسب 2022: حوالي 11.1 مليار دولار.

على الرغم من المشاكل الاقتصادية والوبائية في الصين، ازدهرت شركة هوانغ العملاقة للتجارة الإلكترونية Pinduoduo.



أعلنت الشركة، المدرجة في بورصة ناسداك، عن زيادة بنسبة 65% في إيرادات الربع الثالث بعد أن جذبت المستهلكين بأسعارها المنخفضة.



بيد أن الشركة قد حذرت من أن معدل نموها غير مستدام، إلا أن هذا لم يردع الكثيرين.



وارتفعت الأسهم بنسبة 35% هذا العام.

4.



وو يلينغ – الصين

صافي الثروة: 6.8 مليار دولار.مكاسب 2022: نحو 4.1 مليار دولار.

ترتبط مكاسب “وو” هذا العام بالعلاج العشبي Lianhua Qingwen لكوفيد- 19، الذي ابتكرته شركة Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical المدرجة في بورصة شنتشن، والتي يترأسها وو.



ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 61% هذا العام في أعقاب تخفيف القيود المرتبطة بالجائحة، والتوجه إلى تخزين الأدوية الصينية.

5.



رافي جايبوريا – الهند

صافي الثروة: 9.3 مليار دولار.مكاسب 2022: حوالي 3.9 مليار دولار.

يترأس جايبوريا، ملك مشروب الكولا في الهند، شركة RJ Corp، التي تعد مجموعة متعددة الجنسيات في مجال المشروبات والرعاية الصحية وغير ذلك.



تضاعفت أسهم شركته الرائدة Varun Beverages، إحدى أكبر شركات التعبئة الدولية لشركة PepsiCo، أكثر من الضعف هذا العام وسط ارتفاع هوامش المبيعات والربح.

المصدر: “فوربس الشرق الأوسط”

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