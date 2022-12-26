الطلبة يبعد الزوراء عن صدارة الدوري العراقي

2022/12/26 | 16:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق فريق الطلبة فوزاً مهماً على ضيفه فريق الزوراء 1-صفر، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب «المدينة الدولي»، ضمن مواجهات الجولة 12 من مسابقة الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.سجل هدف الطلبة والمباراة الوحيد اللاعب مرتضى علي في الدقيقة 14، بينما أهدر لاعب الطلبة محمد جواد ركلة جزاء لفريقه ردتها العارضة في الدقيقة 17.ورفع الطلبة رصيده إلى 24 نقطة بالمركز الثالث بينما تراجع الزوراء إلى المركز الثاني بعد أن تجمد رصيده عند 25 نقطة.وبالنتيجة ذاتها فاز فريق الشرطة على ضيفه فريق زاخو، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الشعب الدولي في بغداد.سجل هدف الفوز للشرطة المخضرم علاء الزهرة في الدقيقة 81، ليرفع الشرطة رصيده إلى 22 نقطة بالمركز السادس، بينما تجمد رصيد زاخو عند 8 نقاط بالمركز 17.ونجح البرازيلي لوكاس موسيس من قيادة فريق دهوك للتغلب على ضيفه فريق نوروز، بعد تسجيله هدف الفوز في الوقت القاتل في الدقيقة 90+4، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب «صقور الجبال» في دهوك.وبهذا الفوز، رفع دهوك رصيده إلى 18 نقطة بالمركز العاشر، فيما تجمد رصيد نوروز عند 12 نقطة بالمركز 16.في حين انتهت مباراة الكهرباء مع مستضيفه كربلاء التي جرت على ملعب «كربلاء الدولي» بالتعادل 1-1.سجل هدف الكهرباء المحترف فرانك سيدرك في الدقيقة 42، بينما أدرك محمد كريم التعادل لكربلاء في الدقيقة 63.ليرفع الكهرباء رصيده إلى 24 نقطة بالمركز الثالث، فيما رفع كربلاء رصيده إلى 13 نقطة بالمركز 13.واستعاد فريق القوة الجوية صدارة الدوري العراقي بعد فوزه على ضيفه فريق أربيل بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب «الشعب الدولي» في بغداد.سجل هدفي القوة الجوية اللاعبان محمد قاسم وحمادي أحمد من ركلة جزاء في الدقيقتين 5 و8.بينما سجل هدف أربيل الوحيد اللاعب أحمد حسن مكنزي في الدقيقة 90+3.ليرفع القوة الجوية رصيده إلى 25 نقطة، ليستعيد صدارة الدوري بفارق الأهداف عن وصيفه الزوراء، بينما بقي أربيل بالمركز 15 برصيد 12 نقطة.وحقق فريق النفط أول فوز له هذا الموسم عندما هزم مستضيفه فريق الكرخ بهدف الغاني دينيس أنتوي في الدقيقة 26.ورفع النفط رصيده إلى 8 نقاط في المركز 18، بينما بقي الكرخ بالمركز العاشر بعد أن توقف رصيده عند 17.وفاز فريق نفط البصرة على ضيفه فريق نفط الوسط بهدف علاء رعد في الدقيقة 36.ليرفع نفط البصرة رصيده إلى 18 نقطة بالمركز التاسع، فيما تجمد رصيد نفط الوسط عند 14 نقطة في المركز 12.

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