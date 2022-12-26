"أغلبهم بسبب التقصير".. الشمري يأمر بنقل 74 ضابطاً في الداخلية (وثيقة)

2022/12/26 | 16:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أمر وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، بنقل وإسناد مناصب لـ74 ضابطاً في الوزارة.

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