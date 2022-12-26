الأمانة العامة تعلن إنجاز 150 مدرسة ضمن مشروع وزارة التربية رقم (1)

2022/12/26 | 16:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاثنين، عن وصول أعداد كثيرة من الأبنية المدرسية لمرحلة إنهاء الهياكل الخارجية، فيما أشارت إلى أن الـ107 مدارس التي افتتحت مؤخراً ستسهم بإنهاء الاختناقات الحاصلة بالأبنية.

وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد، انه "انطلاقاً من توجه الحكومة نحو دعم البنى التحتية للقطاع التربوي، وإيلاء هذا الملف اهتماماً مباشراً من لدن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تستمر دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء متابعاتها اليومية لمراحل العمل ونسب الإنجاز المتحققة ضمن مشروع الأبنية المدرسية النموذجية، المتضمن إنشاء 1000 مدرسة موزعة بين المحافظات، بحسب المعايير التي حددتها اللجنة العليا".

وأضاف أن "نسب الإنجاز تتفاوت من موقع لآخر، حيث وصلت أعداد كثيرة من الأبنية إلى مرحلة إنهاء الهياكل الخارجية، والتوجه نحو الإنهاءات الداخلية لعدد آخر من المواقع في محافظات عدة"، مشيراً إلى أن "الدائرة تواصل جهودها الحثيثة لملف مشروع وزارة التربية رقم 1 المتلكئ، وبلغ عدد الأبنية المنجزة 150 مدرسة دخلت الخدمة في مديريات التربية بالمحافظات".

وتابع أنه "ضمن مشاريع الأبنية المدرسية في المحافظات، فقد بلغ عدد الأبنية التي افتتحها رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع الماضي 107 مدارس في محافظتي بغداد والبصرة"، موضحاً، أن "هذه المدارس المسلَّمة والتي هي قيد الإنشاء ستسهم إلى حد كبير في سدّ النقص الحاصل في الأبنية المدرسية وإنهاء حالات الاختناقات الحاصلة في الأبنية الحالية".

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