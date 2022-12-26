العراق يخطط لرفع إنتاج حقل الرميلة إلى مليون و700 ألف برميل يومياً

2022/12/26 | 16:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، الاثنين، السعي لرفع انتاج حقل الرميلة إلى مليون و700 ألف برميل يومياً.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير النفط في بيان، أن "وزير النفط حيان عبد الغني، زار حقل الرميلة النفطي وتفقد محطة الرميلة المركزية ومحطة عزل وكبس الغاز في الحقل وعدد من الآبار الحدودية في محطة "الرطكة".

ولفت إلى أن "الوزير رافقه في جولته، مدير عام شركة نفط البصرة باسم عبد الكريم، ومدير عام شركة غاز الجنوب حمزة عبد الباقي، ومدير شركة (BP) في العراق وعدد من مدراء الهيئات والمسؤولين في الشركات النفطية، والمكتب الاعلامي ".

وقال عبد الغني، بحسب البيان، إن "الوزارة حريصة على متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية لإدامة وزيادة الانتاج وعمليات التطوير الجارية حالياً في الحقل لمساهمته المضطردة في الانتاج الوطني".

وأضاف، أن "حقل الرميلة يعد من أكبر الحقول النفطية المنتجة في العراق، ويبلغ انتاجه الحالي (مليون و400 الف برميل باليوم)"، مردفاً بالقول: "ونخطط لزيادة ورفع الطاقة الانتاجية للحقل إلى معدل (مليون و700 الف برميل باليوم ) خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "نعمل على استثمار جميع الكميات المنتجة من الغاز المصاحب من حقل الرميلة، بتعاون وتضافر جهود شركات "نفط البصرة، غاز الجنوب، غاز البصرة" .

ولفت إلى أن "محطة كبس الغاز ومحطة عزل الغاز والمحطة المركزية والجنوبية تدار وفق أحدث التقنيات والبرامج الالكترونية"، مؤكداً "استقرار الانتاج من (10) آبار حدودية في محطة الرطكة، وهناك خطط واعدة لتطويره".

وأشار إلى أنه "تم التوجيه بزيادة التخصيصات المالية لدعم تطوير مشاريع الخدمات الاجتماعية لمواطني القرى والمدن القريبة والمحيطة بالحقل ، والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والبنى التحتية"، مشددا على ضرورة ان "تطور شركة (BP) الملاكات الوطنية وفق أحدث البرامج التدريبية لتمكينهم من إدارة الحقل".

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