2022/12/26 | 17:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قررت المحكمة الدستورية في الكويت،اليوم الاثنين، تأجيل طعون الدوائر الانتخابية الأولى والثانية والثالثة إلى جلسة 23 يناير/ كانون الثاني المقبل، كما انتدبت عضوين من المحكمة لفتح صناديق الانتخاب.ونقلت صحيفة “القبس” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المحكمة الاتحادية الكويتية تأجل طعون دوائر انتخابية المركز الخبري الوطني.

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