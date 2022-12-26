الحشد الشعبي يُطيح بـ”إرهابي” شرق الانبار

2022/12/26 | 17:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأثنين، الإطاحة بإرهابي مطلوب للقضاء شرق محافظة الأنبار.وقالت الهيئة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أن ” قوة من اللواء الثاني بالحشد الشعبي أطاحت بثاني إرهابي […]

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