لجنة التحقيق باقتحام الكابيتول: ترامب هو المسؤول

2022/12/26 | 17:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت اللجنة البرلمانية الخاصة التي حققت بالعصيان الذي أدى إلى اقتحام مبنى الكابيتول تقريرها الشامل والمفّصل والذي تضّمن أدلة وحججا دامغة لمحاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب وبعض مستشاريه بتهم ارتكاب انتهاكات جنائية لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية في 2020.

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