مقتل ستة مقاتلين  في اشتباكات عنيفة  قرب عفرين في سوريا

2022/12/26 | 17:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقاتل من فيلق الشام في إدلب بتاريخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 2020 © ا ف ب/ارشيف محمد الرفاعي بيروت (أ ف ب) – قتل ستة مقاتلين موالين لأنقرة في اشتباكات عنيفة في شمال غرب سوريا مع قوات النظام السوري وقوات كردية وفق ما أفادت الاثنين فصائل معارضة والمرصد السوري لحقوق الإنسان.وأفاد بيان صادر عن الفصائل […]

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