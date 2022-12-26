مصر  ترسل وحدة مراقبة الى جزيرة يمنية وترد على تهديدات الحوثيين بإغلاق قناة السويس

2022/12/26 | 17:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة- مصطفى عمارةتصاعد التوتر في البحر الأحمر وخليج عدن بصورة غير مسبوقة عقب تولي مصر قيادة القوات البحرية المشتركة في البحر الأحمر، حيث بثت وسائل إعلام تابعة للحوثيين تهديدات بإغلاق قناة السويس بعد إعلان مصر عن أن القوات البحرية المصرية سوف تقوم بتأمين الملاحة وتعقب النشاط الإرهابي التي تقوم بها بعض الجماعات في إشارة […]

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