المصرف العراقي للتجارة يعلن تسهيل الإجراءات المتعلقة بإصدار الاعتمادات المستندية

2022/12/26 | 17:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن المصرف العراقي للتجارة، الاثنين، عن تسهيل الإجراءات المتعلقة بإصدار الاعتمادات المستندية وتنفيذ الحوالات الخارجية.

وقال الخبير الإعلامي للمصرف عقيل الشويلي في بيان، "نعلن للزبائن الكرام عن تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بإصدار الاعتمادات المستندية وتنفيذ الحوالات الخارجية من خلال شبكة مراسليه الواسعة وبسعر 1465 دينار لكل دولار".

واضاف ان "ذلك جاء بحسب تعليمات البنك المركزي العراقي".

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