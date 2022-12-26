2022/12/26 | 17:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -البصرة

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، على أهمية الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص الوطني.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن الأخير "أجرى زيارة تفقّدية لمصنع شركة النرجس للأنابيب في محافظة البصرة، واطّلع على عمل المصنع الذي يعد من المشاريع التنموية للقطاع الخاص في المحافظة".

وأشار السوداني بحسب البيان إلى "أهمية الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص الوطني، وما يخلقه من فرص عمل ورفد للاقتصاد بالمزيد من الفرص الاستثمارية".

تحرير: أ خ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني: أهمية الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص الوطني) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني: أهمية الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).