ما علاقة واشنطن والصين بارتفاع سعر صرف الدولار في العراق؟

2022/12/26 | 17:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أوضح القيادي في الإطار التنسيقي تركي العتبي، الاثنين، حقيقة وجود علاقة لواشنطن والصين بارتفاع سعر صرف الدولار ووصوله الى 159 ألفاً خلال الساعات الماضية في العراق.

وقال العتبي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "التقارب العراقي – الصيني ازعج واشنطن كثيرا في الاشهر الأخيرة خاصة مع تنامي دخول الشركات الى قطاعات الطاقة والنفط والتربية وبروز شراكات مهمة، ناهيك عن حضور السوداني مؤتمر ستراتيجي في الرياض حول التنمية مع بكين بحضور العديد من الزعامات العربية".

وأضاف، أن "واشنطن لديها عوامل ضغط عديدة في المشهد العراقي ومنها التلاعب بضخ الدولار الى الاسواق وهذا ما ادى الى رفع سعر الصرف من أجل خلق الغضب الشعبي وتنظيم تظاهرات للضغط على حكومة السوداني فيما بعد من اجل التفاوض حول العلاقة مع الصين وبقية الملفات الاخرى".

وأشار العتبي إلى أن "امريكا لن تتهاون في فعل اي شيء من أجل منع أي تنمية في العراق من خلال بوابة الصين او اي بلد اخر"، مؤكداً أن "ارصدة بغداد في واشنطن في خطر دائم ويجب إعادة النظر في ابقاء رصيد الاموال بامريكا لانها ستستغل دوما في الضغط الاقتصادي".

وفي وقت سابق من اليوم بلغ سعر الدولار حتى قبل الاغلاق 158 الف و250 دينارا، لكل 100 دولار، وكان يتجه نحو 159 الف دينار في تجاوز غير مسبوق لاسعار الدولار منذ تغييره اواخر 2020.

تحرير:شمس

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