2022/12/26 | 17:35 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OXFK320XSjY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دعوات لرئيس الوزراء لمساءلة ادارة صندوق الاعمار / القاضي السابق - عبد الامير الشمري) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دعوات لرئيس الوزراء لمساءلة ادارة صندوق الاعمار / القاضي السابق - عبد الامير الشمري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).