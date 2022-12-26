اكتمال أسطورة ميسي ومونديال قطر وأحداث سعيدة و

2022/12/26 | 17:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتمال أسطورة ميسي، ومونديال قطر، آثار مصر الخالدة مسرحًا لعرضين عالميين، عودة إلى الساحة الغنائية بعد غياب، أحداث سعيدة، تغيرات شكلية جذرية، و"ترندات" طريفة من الأبرز في 2022.

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