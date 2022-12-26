تحذير نيابي: العراق قد يكون شبيهاً لإيران ولبنان إذا استمر ارتفاع سعر صرف الدولار

2022/12/26 | 17:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت كتلة المنتج الوطني النيابية،

الاثنين، الحكومة العراقية والبنك

المركزي، من انهيار الدينار العراقي

وارتفاع سعر صرف الدولار إلى اكثر من 160

الف دينار، فيما أشارت إلى إن انهيار

العملة قد يدفع العراق

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