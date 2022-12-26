تخلى الجميع عن شعاراتهم.. امتداد تستجوب السوداني بعد الارتفاع

2022/12/26 | 17:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت حركة إمتداد وكتلتها النيابية،

الاثنين، انها ستباشر بجمع التواقيع

لاستجواب رئيس الوزراء محمد شياع

السوداني أمام البرلمان وأمام مرأى

ومسمع كل أبناء هذا الشعب.

وذكرت الحركة في بيان، انه "منذ اللحظ

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